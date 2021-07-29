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Они задумали Олимпиаду без России. Тогда она стала Олимпиадой русских

Они задумали Олимпиаду без России. Тогда она стала Олимпиадой русских

После запрета флага русские спортсмены сами стали флагами, жалуются на Западе после четвёртого дня Олимпиады в Токио.

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Александр Лагуткин
Молодцы наши ребята! В такой поганой психологической атмосфере мужественно бороться и побеждать.
Борис Осипов
Александр Дементьев
Молодцы... И...ещё не вечер... Ждём новых побед. .А как красиво наши девочки - волейболистки раздолбали американок!!!

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