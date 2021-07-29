Они задумали Олимпиаду без России. Тогда она стала Олимпиадой русских

Время узнать правду!СпортОни задумали Олимпиаду без России. Тогда она стала Олимпиадой русских После запрета флага русские спортсмены сами стали флагами, жалуются на Западе после четвёртого дня Олимпиады в Токио.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛагуткинМолодцы наши ребята! В такой поганой психологической атмосфере мужественно бороться и побеждать.БОБорис ОсиповАлександр ДементьевМолодцы... И...ещё не вечер... Ждём новых побед. .А как красиво наши девочки - волейболистки раздолбали американок!!!Комментировать
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