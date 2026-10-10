Как выбрать мужчину, чтобы не пожалеть: взгляд психолога на главные критерии

Вопрос выбора партнёра рано или поздно встаёт перед каждой женщиной, и редко он бывает простым. Когда я получаю письма с просьбой подсказать, как не ошибиться в мужчине, первое, что хочется сделать, — это снять с этого процесса налёт излишней романтизации.