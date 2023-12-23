Под бой курантов. Какое шампанское не стоит покупать на Новый год

Слово «шампанское» здесь нужно брать в кавычки. Речь не о настоящем игристом вине, а о его имитации. Примерно 10% наших соотечественников встречают новый год не с шампанским, а с газированными плодовыми напитками.
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