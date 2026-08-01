Antigravity переизобрела дрон. Компания дразнит новинкой, которая заново определит всю концепцию БПЛА

Подробности пока не разглашаютсяЛю Цзинкан, основатель компании Antigravity, опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что в следующем месяце будет запущен совершенно новый продукт, который заново определит концепцию панорамных дронов и беспилотных летательных аппаратов.
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