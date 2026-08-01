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Antigravity переизобрела дрон. Компания дразнит новинкой, которая заново определит всю концепцию БПЛА

Antigravity переизобрела дрон. Компания дразнит новинкой, которая заново определит всю концепцию БПЛА

Подробности пока не разглашаютсяЛю Цзинкан, основатель компании Antigravity, опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что в следующем месяце будет запущен совершенно новый продукт, который заново определит концепцию панорамных дронов и беспилотных летательных аппаратов.

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