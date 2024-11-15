Альфа-Банк вышел на рынок долгосрочных сбережений

Альфа-Банк вышел на рынок негосударственных пенсионных фондов. НПФ «Альфа» получил лицензию Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, сообщила пресс-служба кредитной организации.
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