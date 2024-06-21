Лидер британской оппозиции Наджел Фарадж: Запад спровоцировал вторжение России на Украину

В эфире BBC Panorama лидера британской правой популистской партии «Реформа» Найджела Фараджа спросили, подтверждает ли он пост на X о том, что вторжение российского президента Путина в 2022 году было «следствием расширения ЕС и НАТО».
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