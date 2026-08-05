Хроническая боль, агрессия и проблемы с позвоночником: чем опасно удаление когтей у кошек

Удаление когтей у кошек — одна из самых спорных процедур в ветеринарии. Как рассказала «Газете.Ru» ветеринарный врач компании SuperPet Елена Фроленко, речь идёт не о косметической манипуляции, а о полноценной операции, во время которой удаляется концевая фаланга каждого пальца.