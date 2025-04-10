Сотрудниками полиции задержан один из руководителей газовой организации в Удмуртии, подозревамый в получении взяток в крупном размере

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике при силовой поддержке бойцов Росгвардии по подозрению во взяточничестве задержан один из руководителей газовой организации.
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