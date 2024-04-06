Российской всаднице впаяли дисквалификацию за избиение лошади

О наказании отечественной Федерации конного спорта в отношении известной спортсменки Ксении Костыговой информирует ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление тренера национальной команды по этому виду спорта.
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