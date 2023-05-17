Аргументы недели

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Лавров: Запад назвал физическое уничтожение русскоязычного населения Украины целью нынешнего киевского режима

Лавров: Запад назвал физическое уничтожение русскоязычного населения Украины целью нынешнего киевского режима

Западная сторона назвала физическую ликвидацию русскоязычного населения Украины целью режима, находящегося в настоящий момент у власти в Киеве.

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