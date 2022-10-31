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Политтехнолог Сафронова перечислила лайфхаки европейцев для отопления домов

Политтехнолог Сафронова перечислила лайфхаки европейцев для отопления домов

Жителям Европы продолжают давать советы по отоплению домов грядущей зимой. Из-за отказа от российского газа цены на коммунальные услуги в ЕС взлетели до небес.

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