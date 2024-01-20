"По всей территории". СМИ раскрыли, что Россия готовит Украине

Анфиса Иванова

Черте что , а не статья! " Россия уничтожит объекты военной промышленности по всей Украине в случае ударов по Крыму, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBR..." И на фиг нам такой оракул, - " Россия УНИЧТОЖИТ объекты укро военпромышленности, если укры нападут на КРЫМ..." А мы почему не сейчас на хрен не уничтожаем ВСЕ их военн объекты?! для чего мы им их оставляем действующими?!