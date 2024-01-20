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Политический вестник

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"По всей территории". СМИ раскрыли, что Россия готовит Украине

"По всей территории". СМИ раскрыли, что Россия готовит Украине

По словам журналиста, российская армия будет наносить удары по украинским военным объектам, критической инфраструктуре и центрам принятия решений.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Черте что , а не статья!  &quot; Россия уничтожит объекты военной промышленности по всей Украине в случае ударов по Крыму, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBR...&quot;  И на фиг нам такой оракул, - &quot; Россия УНИЧТОЖИТ объекты укро военпромышленности, если укры нападут на КРЫМ...&quot;  А мы почему не сейчас на хрен не уничтожаем ВСЕ их военн объекты?! для чего мы им их оставляем действующими?!
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