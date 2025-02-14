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Мирошник: ВСУ разграбили почти все приграничные села Курской области

Мирошник: ВСУ разграбили почти все приграничные села Курской области

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что практически все населенные пункты приграничных районов Курской области, куда заходили украинские вооруженные силы, подверглись разграблению.

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