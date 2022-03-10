iXBT.com

16 подписчиков

Камера в комплекте Ricoh GR IIIx Urban Edition Special Limited Kit отличается от базовой модели новыми режимами экспозиции и фокусировки

Камера в комплекте Ricoh GR IIIx Urban Edition Special Limited Kit отличается от базовой модели новыми режимами экспозиции и фокусировки

Компания Ricoh анонсировала продажи комплекта Ricoh GR IIIx Urban Edition Special Limited Kit, в которую входит специальная версия камеры GR IIIx и оформленные в том же стиле принадлежности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх