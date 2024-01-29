Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан

В МИД Казахстана сделали громкое заявление. По словам представителя внешнедипломатического ведомства этой страны Айбека Смадиярова, главе телеканала ТНТ, управляющему директору «Газпром Медиа Развлекательное телевидение» Тине Канделаки планируют запретить въезд на территорию этой страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии