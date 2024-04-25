Перекрёсток - это один из первых магазинов подобного формата в России и он по сей день сохраняет лидерские позиции.
Vprok ru
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Перекрёсток - это один из первых магазинов подобного формата в России и он по сей день сохраняет лидерские позиции.