Приключения главного американского шпиона в России

Рэдклифф же глава ЦРУ, значит, шпион…Главный шпион! И надо сказать, что его визит полностью соответствует специфике профессии:- факт посещения Москвы есть,- информации о нем присутствует,- степень правдивости этой информации оценить невозможно, ясности никакой.