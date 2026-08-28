Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Приключения главного американского шпиона в России

Приключения главного американского шпиона в России

Рэдклифф же глава ЦРУ, значит, шпион…Главный шпион! И надо сказать, что его визит полностью соответствует специфике профессии:- факт посещения Москвы есть,- информации о нем присутствует,- степень правдивости этой информации оценить невозможно, ясности никакой.

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Комментарии
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Леонид Руси
Пиндосики такие наивные и предсказуемые понтари...
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4 н.