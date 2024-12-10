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Появились кадры удара дроном по идущему военному эшелону ВСУ. Впервые в СВО

Появились кадры удара дроном по идущему военному эшелону ВСУ. Впервые в СВО

На днях российская армия нанесла беспрецедентный удар в зоне СВО - впервые уничтожен в движении украинский военный эшелон с боеприпасами с помощью дрона-камикадзе.

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