СССР-Россия
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СССР-Россия

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Возвращение украденного. Россия не забирает чужое, а возвращает своё

Возвращение украденного. Россия не забирает чужое, а возвращает своё

Ростислав Ищенко *** Россия прирастала территориями во всех направлениях. Но если колонизация Сибири русскими переселенцами происходила во многом как естественный процесс движения испытывавшего земельный голод разраставшегося крестьянства, то южные регионы – Новороссию, Россия долго и целенаправленно завоёвывала.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Надо возвращать русские территории. до Львова, а хохлов к прежним хозяевам: полякам, австрийцам, венграм, румынам. Кем они были до 1939 года...
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12 час.
Анатолий Витушкин
Николаев, Одесса, Харьков, Киев- исконно российские города, должны быть в составе России.
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12 час.
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