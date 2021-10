В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Университета штата Вирджинии (University of Virginia) обнаружили первые доказательства того, что препарат флуоксетин может быть эффективным против сухой (атрофической) возрастной дегенерации желтого пятна, заболевания, которым страдают почти 200 миллионов человек во всем мире.