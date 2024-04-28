Володин: Финляндия опустила железный занавес, что привело к проблемам в экономике

Антироссийская политика Финляндии дорого обходится государству, поскольку завязанный на туристическом потоке между странами бизнес закрывается в приграничных с Россией регионах, Хельсинки уже просят денег у ЕС на поддержку областей, граничащих с РФ.
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