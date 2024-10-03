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Израиль и подготовка к большой войне

Израиль и подготовка к большой войне

Global Look Press/Israel Defense Forces/XinHua Конфликт арабов с евреями порожден различием традиций землепользования в конце девятнадцатого века, но с тех пор оброс такими осложнениями, что при малейшем поводе обостряется до взаимного зверства.

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