Налог на роскошь для автомобилей: как разные страны заставляют платить за престиж

Покупка автомобиля — это только вершина айсберга. Настоящие расходы начинаются потом: страховка, обслуживание, топливо и, конечно, налоги.
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