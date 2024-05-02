Космический луч мог уничтожить инопланетян, — астроном Ирэн ОрлонскаяВ ходе беседы с журналистом издания Daily Mail, профессор физики и астрономии Университета Стоуни-Брук, Фредерик Уолтер, озвучил потенциально угрожающую информацию о гамма-всплесках.
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