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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олег Иванов считает Даку лучшим в РПЛ: «По набору игровых качеств превосходит и Кордобу, и Угальде. Более разносторонний, на поле умеет все» 

«Кто-то, обнаружив на первой строчке Мирлинда, скажет, что я необъективен. Пусть! В моем понимании это самый сильный форвард РПЛ.

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