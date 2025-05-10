Соловьев: Нетребко может грозить до года тюрьмы за неисполнение акта суда

Сергей Петров

Не понимаю, зачем об этом писать? Для этой нетребки, 50 тыс., это меньше, чем ничего. Вот если бы её лишили гражданства и конфисковали всю недвижимость, а потом об этом написали, было бы гораздо правильнее!