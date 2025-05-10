Соловьев: Нетребко может грозить до года тюрьмы за неисполнение акта суда

Оперной певице Анне Нетребко может грозить до года тюрьмы за неисполнение решения суда, согласно которому она обязана пустить в свою квартиру в Санкт-Петербурге коммунальщиков для проведения проверки на предмет несанкционированной перепланировки.
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