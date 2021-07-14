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Родители детей с инвалидностью в Приморье получат право на бесплатный отдых с детьми

Родители детей с инвалидностью в Приморье получат право на бесплатный отдых с детьми

До сих пор бесплатно отдыхать в летних лагерях за счёт бюджета могли лишь непосредственно дети-льготники, а сопровождающим их родителям приходилось приобретать путёвки самостоятельно, либо прибегать к помощи фондов и общественных организаций.

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