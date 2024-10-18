ВЖ

Ванька Жуков

Закон больших и малых величин. Хоровод мелких шавок вокруг Российской империи, как бы её кто ни называл, ничего не меняет, как ни странно. Россия настольео велика что её население даже не ощущет себя тихоокеанской державой, всё про шпроты судачат. Большинство не знает вкуса крабов, которые почти полностью уходят на экспорт, а красную икру в вёдрах на рынке и в битком набитом самолете не смогут ни увидеть, ни представить, ни в телевизоре открыть для себя. Не покажут.