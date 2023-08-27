Финны задержали основателя ДШРГ "Русич" россиянина Яна Петровского, позывной "Славян". Выдают его Украине. МИД РФ молчит
Юрий Кот
Во всей этой истории большой вопрос к послу России в Финляндии Павлу Маратовичу Кузнецову.
Комментарии
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то есть,как головы складывать за страну,так пожалуйста.....а как минимально защитить-так государство под плинтус и тут же "Мы вас туда не посылали!" и " Какого он туда попёрся?"...лихо!
Это посла надо»послать» на нары.Они должны отслеживать граждан РФ в стране ,где этот «недопосол «сидит.Иначе на хрен он там нужен?
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