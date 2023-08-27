Театр абсурда

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Финны задержали основателя ДШРГ "Русич" россиянина Яна Петровского, позывной "Славян". Выдают его Украине. МИД РФ молчит

Финны задержали основателя ДШРГ "Русич" россиянина Яна Петровского, позывной "Славян". Выдают его Украине. МИД РФ молчит

Юрий Кот Во всей этой истории большой вопрос к послу России в Финляндии Павлу Маратовичу Кузнецову.

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Комментарии
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Владимир Аверков
то есть,как головы складывать за страну,так пожалуйста.....а как минимально защитить-так государство под плинтус и тут же &quot;Мы вас туда не посылали!&quot; и &quot; Какого он туда попёрся?&quot;...лихо!
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1 д.
Татьяна Чайка
Это посла надо»послать» на нары.Они должны отслеживать граждан РФ в стране ,где этот «недопосол «сидит.Иначе на хрен он там нужен?
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1 д.
Александр Клишин
Тупая.
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1 д.

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