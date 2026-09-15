В Петербурге открыли памятник Кириллу Лаврову в день его 101-летия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Памятник народному артисту СССР, Герою Социалистического Труда, почетному гражданину Санкт-Петербурга Кириллу Лаврову открыли в Ораниенбаумском саду на Петроградской стороне в Петербурге.
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