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ТАСС

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В Петербурге открыли памятник Кириллу Лаврову в день его 101-летия

В Петербурге открыли памятник Кириллу Лаврову в день его 101-летия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Памятник народному артисту СССР, Герою Социалистического Труда, почетному гражданину Санкт-Петербурга Кириллу Лаврову открыли в Ораниенбаумском саду на Петроградской стороне в Петербурге.

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