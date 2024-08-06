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Царьград

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В Ростове утвердили планировку нового ЖК на Левом берегу Дона

В Ростове утвердили планировку нового ЖК на Левом берегу Дона

В новом районе, как ожидается, будет проживать 18 тысяч человек.Власти донской столицы утвердили документацию по планировке и межеванию территории в границах улицы Пойменной - Восточного шоссе - административной границы городского округа "Город Ростов-на-Дону" – полосы отвода железной дороги.

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