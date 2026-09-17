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Игдисамов о 3:1 с «Махачкалой»: «Никто не увозил отсюда очки просто так, соперник навязывает борьбу. У ЦСКА был хороший план, и мы его реализовали»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал победу над «Динамо» Махачкала на выезде в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ (3:1).

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