ХАМАС передало Красному Кресту 13 израильтян и 7 иностранцев

Боевые группы действующей на территории Палестины организации ХАМАС поделились данными о том, что ими оказалась проведена передача 13 израильтян и семи удерживавшихся в плену зарубежных граждан представителям Красного Креста.
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