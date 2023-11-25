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ХАМАС передало Красному Кресту 13 израильтян и 7 иностранцев

ХАМАС передало Красному Кресту 13 израильтян и 7 иностранцев

Боевые группы действующей на территории Палестины организации ХАМАС поделились данными о том, что ими оказалась проведена передача 13 израильтян и семи удерживавшихся в плену зарубежных граждан представителям Красного Креста.

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