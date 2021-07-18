Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Нестеров
    пиндос совсем с катушек слетелБайден назвал «на...
  • Полина Романова (железова)
    Котлетка рассуждает о политике. Клоун занимается политикой! Дебилы всех стран, объединяйтесь!Тихановская исклю...
  • SL
    Эти подлые лицемеры США, ЕС и НАТО требуют прекратить то, что вытворяли там сами?США, ЕС, НАТО при...

В Адыгее иностранную студентку подозревают в сбыте наркотиков

В Адыгее иностранную студентку подозревают в сбыте наркотиков

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Майкопу задержали 21-летнюю иностранную студентку, подозреваемую в сбыте наркотических средств через тайниковые закладки, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх