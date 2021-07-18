В Адыгее иностранную студентку подозревают в сбыте наркотиков

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Майкопу задержали 21-летнюю иностранную студентку, подозреваемую в сбыте наркотических средств через тайниковые закладки, сообщает пресс-служба МВД по региону.