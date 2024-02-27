Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что дает Украине «разрешение» использовать ее F-16, которые вскоре будут поставлены, для нанесения ударов по территории России, заявляет Стивен Брайен, бывший заместитель заместителя министра обороны СШ Это эквивалентно объявлению войны НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии