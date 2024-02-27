Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что дает Украине «разрешение» использовать ее F-16, которые вскоре будут поставлены, для нанесения ударов по территории России, заявляет Стивен Брайен, бывший заместитель заместителя министра обороны СШ Это эквивалентно объявлению войны НАТО.