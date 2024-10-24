Посольство России в США назвало воровством планируемую передачу Украине $20 млрд

Посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах назвало воровством планируемую Вашингтоном передачу Украине $20 млрд в рамках согласованного странами «Большой семерки» кредита за счет доходов от замороженных на Западе активов Москвы.
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