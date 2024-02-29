Военный эксперт и командир подразделения «Русский Легион» Сергей Фомченков поделился сведениями о том, что личный состав ССО киевского режима оказался натренирован специалистами держав Организации Североатлантического Договора и располагает передовыми типами вооружения.
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