Деградирующее снаряжение и самоцветы вместо скиллов: авторы Project Pantheon опубл...

Деградирующее снаряжение и самоцветы вместо скиллов: авторы Project Pantheon опубликовали первый дневник разработкиКоманда Project Pantheon выложила первый дневник разработки, где рассказала про крафт, кастомизацию и систему прочности – как раз о тех вещах, за которые проголосовало большинство игроков в их соцсетях.
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