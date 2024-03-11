Ливадийский дворец зовёт на бесплатную экскурсию по царскому парку

18 марта всех желающих приглашают на бесплатную экскурсию по парку Ливадийского дворца-музея. Участники узнают об истории и архитектуре прекрасного места, насладятся живописными пейзажами и отдохнут на свежем воздухе.
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