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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Ливадийский дворец зовёт на бесплатную экскурсию по царскому парку

Ливадийский дворец зовёт на бесплатную экскурсию по царскому парку

18 марта всех желающих приглашают на бесплатную экскурсию по парку Ливадийского дворца-музея. Участники узнают об истории и архитектуре прекрасного места, насладятся живописными пейзажами и отдохнут на свежем воздухе.

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