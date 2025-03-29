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Царьград

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Суд Москвы заблокировал 12 Telegram-каналов из-за махинаций с "Пушкинской картой"

Суд Москвы заблокировал 12 Telegram-каналов из-за махинаций с "Пушкинской картой"

Останкинский суд Москвы перекрыл доступ к 12 Telegram-каналам, связанным с финансами программы «Пушкинская карта».

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