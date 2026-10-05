РИА Новости: администрация Сумской области Украины разворовала бюджет на укрытия

В российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что так называемая военная администрация Сумской области Украины разворовала деньги, выделенные на создание мобильных укрытий.
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