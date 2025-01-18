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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Мишин: «Малинин хорош тем, что прыгает уникально, очень быстро крутится в воздухе. То же самое могу сказать о Дикиджи»

– Чем, на ваш взгляд, наиболее хорош Илья Малинин? – Прежде всего тем, что он прыгает уникально. Очень быстро крутится в воздухе.

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