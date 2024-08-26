Оркестр из Коптева сыграл на гандбольном Суперкубке

В четверг, 22 августа духовой оркестр «Виртуозы» из расположенного в районе Коптево Центра «Радость», действующий на базе Первого Московского кадетского корпуса, выступил на Суперкубке России по гандболу.
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