Вадим Рабинович: Разрушенная энергосистема стала бизнес-планом с окупаемостью в два года

За счёт чего автономная генерация в Украине стала бизнесом с окупаемостью всего в два года? Почему уязвимость энергосистемы напрямую конвертируется в прибыль производителей оборудования? Как государственное финансирование и льготные кредиты превратили выпуск дронов в сверхдоходную отрасль? И какую роль в расширении круга заинтересованных лиц играет возможность быстрого обогащения на войне? Я проан… Читать далее: https://govorit.