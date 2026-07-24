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Говорит Европа ⚡

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Вадим Рабинович: Разрушенная энергосистема стала бизнес-планом с окупаемостью в два года

Вадим Рабинович: Разрушенная энергосистема стала бизнес-планом с окупаемостью в два года

За счёт чего автономная генерация в Украине стала бизнесом с окупаемостью всего в два года? Почему уязвимость энергосистемы напрямую конвертируется в прибыль производителей оборудования? Как государственное финансирование и льготные кредиты превратили выпуск дронов в сверхдоходную отрасль? И какую роль в расширении круга заинтересованных лиц играет возможность быстрого обогащения на войне? Я проан… Читать далее: https://govorit.

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