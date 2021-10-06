Бастрыкин поручил возбудить новое дело после избиения мужчины в метро

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело о покушении на убийство мужчины в московском метро и по факту применения насилия в отношении представителя власти.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело о покушении на убийство мужчины в московском метро и по факту применения насилия в отношении представителя власти.
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