Угрожавший устроить стрельбу в школе подросток стал фигурантом уголовного дела

Ученика седьмого класса привлекут к ответственности за ложное сообщение о теракте. В Парголово правоохранительные органы возбудили уголовное дело против 14-летнего парня, который обещал устроить стрельбу в школе и изнасиловать сверстниц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии