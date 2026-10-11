День банщика: как государство контролировало пар, где парился Пушкин и почему эта профессия была элитной

Каждый раз, когда я думаю о банной культуре прошлого, меня не покидает ощущение, что мы сильно недооцениваем этот пласт повседневной истории.
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