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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусаев о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей не хуже Доннаруммы на линии, сильнее на выходах. Не вижу явных плюсов у Джанлуиджи»

– Сафонов официально перешел в «ПСЖ». Как отнеслись к этому трансферу? – Мы гордимся Матвеем, тем, что наш воспитанник перешел в один из сильнейших клубов Европы.

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