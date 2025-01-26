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Маск предложил переименовать разделяющий Францию и Британию пролив Ла-Манш

Маск предложил переименовать разделяющий Францию и Британию пролив Ла-Манш

Global Look Press/Chip Somodevilla - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш, который находится между Францией и Великобританией.

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Комментарии
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Eduard
Согласен,глупое название!
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17 час.
Eduard
В &quot;Шагом марш&quot;?
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17 час.
Eduard
Или&quot;Ля Фарш&quot;?
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17 час.

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