Маск предложил переименовать разделяющий Францию и Британию пролив Ла-Манш

Global Look Press/Chip Somodevilla - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш, который находится между Францией и Великобританией.
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