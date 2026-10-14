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Администрация Шаховской получила серебряную медаль на выставке «Золотая осень»

Администрация Шаховской получила серебряную медаль на выставке «Золотая осень»

Администрация Шаховского округа получила серебряную медаль и диплом выставки «Золотая осень» за помощь фермерам в оформлении господдержки.

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